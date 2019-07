Post maltempo, primi stanziamenti per gli interventi in alcune strade

Notevoli i danni provocati dal maltempo della scorsa settimana: allagamenti, buche, crateri sulle strade, transennamenti, interruzioni di elettricità, guasti e crolli ai tetti e danni agli edifici in genere, autovetture e coltivazioni, alberi caduti e smottamenti di terreno.

Tra i primi provvedimenti l’affido diretto per la manutenzione e la riparazione di alcune strade comunali come Via Maddalena, Via Valloncello, Via Pescara e Via Sant’Onofrio, nelle quali si sono riscontrate particolari criticità.

L’urgenza di intervenire da parte dell’amministrazione comunale si è resa necessaria al fine di garantire la sicurezza stradale. Il costo complessivo è di poco meno di 20mila euro (19.485,99 iva compresa).