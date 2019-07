L’esperienza di Andrea Zaami: master Trainer di Change

Andrea Zaami, direttore del Nuovo Centro Benessere è l’ideatore e Master Trainer di Change dal 2013. E’ questa, spiega Andrea, la prima attività concreta di mental fitness, che lavora all’aspetto mentale, motivazionale applicato poi al fitness utilizzando lo sport come strumento principale. La sua filosofia racchiusa nello slogan “Troppo facile mollare”, ha un metodo fitness esclusivo che consente di migliorare l’atteggiamento delle persone di fronte ad un qualsiasi ostacolo, mediante un training dinamico che permette di mettersi alla prova, di prendere coscienza dei propri limiti e superarli, avvalendosi di attrezzature non convenzionali. E’ una nuova concezione di allenamento che mette insieme la mente, il corpo e lo spirito. Si libera la mente dai propri limiti e inibizioni, mediante la fatica del corpo, riscoprendo il contatto con sè stessi e la natura, affrontando questa esperienza con spirito di squadra. Ogni ostacolo, ogni difficoltà superata diviene metaforicamente consapevolezza che tutto può essere affrontato.

Andrea spiega che si può cominciare dalla prima infanzia con Change Kids dai 5 ai 13 anni. Mediante il gioco, l’attività sportiva, la fantasia e un percorso educativo si cerca di trasmettere quei valori che sono presenti anche in tutti gli altri percorsi Change, affrontando a testa alta ostacoli e fatica, in maniera positiva, sviluppando la concentrazione e la determinazione. Dai 13 anni in poi è previsto un doppio itinerario Change Advanced e Change Beginning per i corsi avanzati e iniziali, che possono essere seguiti indistintamente da uomini e donne. E’ una disciplina sportiva aperta a tutti, per far scoprire il proprio potenziale in un’esperienza coinvolgente.

Quest’anno ci sono state due edizioni di Change kids con circa 20 bambini ad edizione, mentre per gli adulti ci sono stati circa 30 adulti ad edizione. L’attività è svolta per la parte motivazionale in spiaggia, la domenica mattina, per acquisire la consapevolezza, lavorare sulla crescita e il cambiamento. Mentre la parte legata alla parte fisica è svolta all’interno della struttura del Nuovo Centro Benessere. Chi vuole sperimentare il Change Fitness deve essere in buona salute e deve avere il desiderio di mettersi in gioco. Ci penserà poi il team Change a far sentire le persone a proprio agio e a farle sentire nel posto giusto, con ottimi risultati.

E’ un’attività, spiega Andrea Zaami, che fa scoprire noi stessi, per capire il nostro potenziale, mediante un’attività sportiva funzionale, con esercizi di forza, resistenza, di corsa con un lavoro a 360 gradi. E’ un’attività di gruppo ma anche individuale, con il rispetto del livello di partenza di ognuno.

Questa disciplina sportiva ha dall’anno scorso un’Accademy per la formazione trainer di Change. A Settembre 2019 ci sarà la nuova edizione di Accademy, con l’ambizione di esportarlo in tutt’Italia.

Andrea Zaami insieme al Team Change Fitness di Vasto composto da 11 atleti, nove uomini e due donne, a giugno 2019 insieme a circa cinquemila atleti, hanno partecipato alla Spartan European Championship Dolomiti Alleghe-Civetta 2019, nell’ambito della Spartan Race, leader mondiale delle corse ad ostacoli, un insieme di avventura, difficoltà, pericolo e resistenza per chi ama divertirsi faticando, a cui il Team Change di Vasto partecipa da 7 anni con ottimi risultati di squadra e individuali. Sono stati nelle Dolomiti, ad Orte, andranno a breve a Misano, poi a Londra, a Berlino.

“Perseverare, crederci e non mollare mai. Nulla diventa più facile, sei solo tu che diventi più forte! Questo è il metodo CHANGE.”