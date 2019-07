Condotta principale da riparare, stop alla fornitura d'acqua

La Sasi ha appena comunicato che per eseguire un intervento urgente di riparazione della condotta principale in località Sant’Amico del comune di Archi, dalle ore 10 di oggi 14/07/2019 fino alle ore 8 di domani 15/07/219, verrà sospesa anche a Vasto la normale fornitura idrica.

Al fine di garantire l’approvvigionamento per eventuali forniture di soccorso (Ospedali, VV.FF, ecc.) si comunica la posizione di n. 2 punto di prelievo, e nello specifico:

1) San Salvo Via Vasco de Gama (Sig. Menna 338 6577542 no per informazioni);

2) Vasto Marina, via Grecale (Sig. Cicchini 334 6475553 no per informazioni);

"Il servizio - si conclude nella nota diramata dal Comune di Vasto - verrà ripristinato nel più breve tempo possibile".