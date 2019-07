Allerta meteo, possibili ulteriori e forti temporali

Il Centro Funzionale d'Abruzzo della Protezione Civile ha emesso avviso di criticità regionale per la giornata di sabato 13 luglio in particolare, con peggioramento delle condizioni dal pomeriggio.

L'allerta diramata è 'arancione' per rischio idrogeologico per temporali per zone costiere e interne.

La Sala Operativa e il Centro Funzionale d'Abruzzo seguiranno l'evoluzione dei fenomeni attraverso il sistema del volontariato di protezione civile, la rete radar meteo e la rete regionale in telemisura. Ai Comuni è stato raccomandato di predisporre e attuare tutte le misure previste dai piani di emergenza e di vigilare il territorio con particolare riferimento alla corretta tenuta dei reticoli idrografici e del funzionamento dei sistemi di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, invitando i sindaci a monitorare le zone in cui sono presenti movimenti franosi.