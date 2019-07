"Nessuno è autorizzato a rilevare i danni del maltempo nelle vostre case": ecco l'avviso

"Nessuno è autorizzato a rilevare i danni del maltempo nelle vostre case": arriva l'avviso da palazzo di città.

"La cittadinanza - si legge in una nota - è invitata a non lasciare entrare nelle abitazioni chi si presenta come dipendente comunale per controllare i danni subiti a causa degli eventi meteo di mercoledì scorso.

Nessuno è stato autorizzato dal Comune ad effettuare i controlli.

Avvisate le forze dell'ordine".