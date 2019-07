Notevole quantità di alghe in riva al mare, interventi in corso

Una quantità straordinaria di alghe, dopo l'ultima ondata di maltempo, si è depositata in riva al mare.

“Lungo tutto l’arenile di Vasto Marina sono all’opera gli addetti di Pulchra Ambiente, incaricata della pulizia.

L’eccezionale portata del fenomeno, tuttavia, non consente di liberare con la solita velocità la spiaggia dalle alghe. Il continuo moto ondoso, infatti - evidenzia in una nota la stessa Pulchra -, particolarmente intenso nelle ultime ore, causa la continua asportazione e nuovo deposito di alghe, anche di quelle già spiaggiate. Per motivi di sicurezza, inoltre, le operazioni possono essere svolte soltanto sino alle 9 del mattino. La presenza di mezzi meccanici all’opera, vista la contestuale presenza di famiglie e bambini, non è compatibile con l’attività balneare”.

“Pulchra sta intensificando il numero di addetti – ha concluso l’assessore alle Politiche ambientali, Paola Cianci - così da risolvere la problematica nei prossimi interventi”.