Post grandinata a Vasto, verifiche nelle scuole cittadine

A Vasto, i tecnici dell’Amministrazione Provinciale hanno effettuato la verifica delle strutture di tutte le scuole superiori di propria competenza a seguito della grandinata che si è abbattuta sulla città nelle prime ore del pomeriggio di mercoledì.

“Un primo passo necessario – ha detto il sindaco Francesco Menna – per non avere problemi quando riprenderanno le attività didattiche, evitando disagi agli studenti ed al personale scolastico”. Verifiche, a cura dei tecnici comunali, interesseranno anche i plessi scolastici di competenza.

Scendendo nello specifico per gli istituti superiori, il consigliere provinciale con delega all’Edilizia scolastica, Nicola Tiberio, ha aggiunto:“Ci siamo prontamente mobilitati per monitorare in tutto il territorio cittadino lo stato degli istituti scolastici superiori. Un sopralluogo necessario al fine di metterli tutti in sicurezza e in tempi ragionevolmente brevi. Purtroppo i danni sono ingenti e di varia natura, vetrate rotte, infiltrazioni d'acqua, alcuni impianti esterni di pubblica illuminazione danneggiati. I nostri tecnici stanno già lavorando per quantificarli. Subito dopo inizieranno i lavori con il chiaro intento di non avere problemi di alcun genere, soprattutto a livello di sicurezza”.