Ritorna il Prodotto Topico: il 13 e 14 luglio a San Salvo Marina

Per tutti gli appassionati dei prodotti enogastronomici della tradizione, per chi vuole scoprire sapori diversi che provengono da territori diversi, per tutti coloro che sono alla ricerca dei prodotti d’eccellenza, dal 13 Luglio 2019 torna il Prodotto Topico. Organizzato da Orazio Di Stefano con passione, professionalità e competenza, con la collaborazione dei comuni che ospitano l’evento, è una manifestazione di grande successo e ha la partecipazione di tantissimi visitatori che hanno la possibilità di assaporare sapori antichi delle tradizioni di tante comunità.

Le novità di questo anno sono senz’altro i due giorni consecutivi a San Salvo Marina, il 13 e 14 luglio, seguirà il 27 luglio Casalbordino, il 4 agosto Montenero di Bisaccia, il 16 agosto Agnone e la finale del Prodotto Topico il 25 agosto San Salvo città.

Nel Prodotto Topico molto importante è la capacità di Orazio di fare rete, di creare condivisione, di unire la diversità, di valorizzare le risorse, i prodotti e le persone, infatti sono più di 60 i prodotti topici che provengono da 54 località dell’Abruzzo, del Molise, della Campania, della Calabria, della Sicilia, del Portogallo, della Grecia, del Marocco e del Brasile. Quest’anno sono di grande eccellenza oltre i prodotti regionali e interregionali i prodotti esteri. Sarà presente il cous cous e the verde alla menta del Marocco, prodotti tipici del Senegal, il cuscuz paulista del Brasile, il bolinho de bacalau del Portogallo, la moussaka delle Grecia.

I prezzi sono molto ridotti, vanno da 1 euro ad un massimo di 7 euro. I tavoli predisposti attorno agli stand consentono il senso comunitario del gustare il cibo insieme, senza fretta. In ogni serata ci sarà una giuria che avrà il compito di selezionare dei prodotti che arriveranno alla finale nazionale del Prodotto Topico del 25 Agosto 2019.

La finalità è quella di realizzare una vera e propria vetrina all’aperto di tutte le eccellenze enogastronomiche. Percorrendo i vari stand si può effettuare un viaggio gustoso e affascinante dove viene dato il giusto valore al cibo, espresso in una molteplicità di sapori e ricette, nel rispetto del territorio che lo produce, per conoscere un vasto patrimonio alimentare e riconoscere la varietà dei luoghi di produzione. Dietro i vari stand ci sono produttori, territori, emozioni, tradizioni, storia, cultura che insieme creano un’atmosfera molto particolare. Si rimane meravigliati ad osservare come i prodotti vengono trasformati, si sente il profumo del cibo di una volta, ricco di storia e cultura, in un clima di cordialità e gentilezza.

Dice Orazio Di Stefano che nel Prodotto Topico sono presenti le comunità che avendo prodotti identitari, decidono, sotto varie forme, pro loco, associazioni, comitati, imprenditori, di presentare il loro prodotto d’eccellenza. Lo scopo è promozionale, turistico, culturale e antropologico. La finalità importante è quella, a fronte delle comunità che muoiono, di salvaguardare e tramandare la produzione culturale, antropologica, di relazioni, di vita vera. Promuovere e mantenere in vita tradizione, cultura, storia, mediante il cibo.

Bastano brevi distanze tra un borgo e un altro per scoprire ricette diverse, sapori inusuali. La diversità dice Orazio è legata a tanti fattori: il micro clima, la biodiversità e le caratteristiche del paesaggio che influenzano la cultura, la somma delle relazioni, le tradizioni, la produzione enogastronomica.

Da parte delle tante comunità presenti c’è il desiderio di far rivivere le tradizioni antichissime del proprio territorio, per il piacere di far assaporare il cibo topico della loro storia.