Barche in ceramica come campanelle

Per tutti i vastesi, ma anche per i turisti, molto importante è l’appuntamento del 16 agosto, nel centro storico, per la Sagra delle Campanelle di San Rocco, con il bellissimo mercatino di artigiano tipico con tantissime campanelle, di forme e decori sempre più originali.Gli artisti del territorio ogni anno propongono campanelle sempre più belle, legate alla tradizione, al territorio, con elementi anche di grande originalità e creatività.

La bottega artigianale, il laboratorio Creta Rossa, del maestro Giuseppe Buono e della moglie Michela propone quest’anno la campanella in ceramica a forma di barchetta.

Michela spiega che si è voluto continuare il tema del mare, che è sempre il filo conduttore per le campanelle proposte dalla Creta Rossa. Mentre l’anno scorso è stata realizzata la campanella a forma di cabina a casotto, in ricordo delle cabine di una volta che venivano rimontate e colorate a tinte vivaci sulla spiaggia, quest’anno hanno pensato alla barchetta, stile origami, come quelle che da piccoli facevamo di carta, per rimandare sempre all’idea del mare, con un grande legame al nostro territorio.

L’oggetto è dipinto con stili diversi. In alcune sono presenti le frasi di Pablo Neruda, Fabrizio De Andrè o Stefano Benni, in altre predominano disegni di coralli, trabocchi, salvagenti, oblò, pesciolini e molto altro con la cura e la passione di sempre. Mentre la cabina è quella che rimane a terra, legata al territorio, la barca è simbolo del viaggio, dell’andare e del tornare.

La bellezza, i ricordi, il territorio, possono essere vissuti anche grazie a piccoli oggetti che uniscono l’arte e l’artigianato in modo originale e creativo e che accompagnano la nostra quotidianità.