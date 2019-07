Si rimane un po’ sorpresi salendo il primo piano della Cartolibreria Universal. Vicino alla bellissima immagine realizzata da Luciano Tosone, al posto dei libri, c’è un angolo enogastronomico e culturale molto originale.

Ezio Vicoli racconta che è stato il fratello Maurizio Vicoli a voler unire in modo nuovo la cultura con alcune eccellenze vastesi. Infatti tra gli scaffali ci sono alcuni libri che parlano di Vasto, evidenziando le tradizioni, le poesie, le immagini, anche con un calendario, ma anche i vini di Sergio Del Casale, i dolci de Lu Furnarille e i prodotti tipici de La Spizzicheria. Il titolo proposto è “Assaggia la nostra cultura: nasce il consortium per la valorizzazione immateriale vastese". Con una bellissima borsa di paglia, si può comprare libri e molto altro per scoprire la nostra enogastronomia vastese, per conoscere prodotti, cultura e territorio.

E’ dedicato al turismo enogastronomico, che rappresenta a tutti gli effetti una forma di turismo culturale, dove si unisce tradizione, cultura, conservazione e valorizzazione dei territori. Ma anche a tutti coloro che sono alla ricerca del cibo locale abbinato ad un luogo di cultura come una libreria.