Carenza idrica e parcheggio di Via Martiri Istriani 'sotto la lente'

La questione della carenza idrica in città e la cattiva gestione da parte della Sasi S.p.A. del servizio, è al centro del numero di luglio di “Città in Movimento”, il mensile cartaceo stampato in duemila copie e distribuito in città.

E riflettori accesi anche sul parcheggio comunale di Via Martiri Istriani a Vasto Marina: la struttura, acquistata alla fine degli anni ’90 dal Comune di Vasto, salvo qualche anno è poi rimasta chiusa. Se venisse messa a norma o data in gestione con l’impegno della messa a norma, e collegata con servizio navetta per tutta la lunghezza della spiaggia, rappresenterebbe un polmone di posti auto non indifferente, data la carenza in estate a Vasto Marina.

L’editoriale, invece, a firma del Direttore della testata, Marco di Michele Marisi, dal titolo “Una città da rifondare”, analizza non solo l’aspetto politico-amministrativo, ma anche quello sociale di una città, Vasto, nella quale, si legge “È da rifondare e ricostruire lo spirito di comunità, lacerato da continue divisioni, il più delle volte create ad arte da chi, per comandare, ha diviso. È da ricostruire il legame tra Vasto e i suoi cittadini, tra il mare e la città, tra il tessuto sociale e quello economico. Tra i cittadini stessi, perché vi sia come unico interesse quello di salvaguardare il nostro territorio da chi l’ha indebolito, da quelli che l’hanno reso periferia d’Abruzzo, da coloro i quali l’hanno utilizzato e sfruttato per i propri interessi, per poi gettarlo alle ortiche ed andare via”.

In seconda pagina, invece, un articolo di attualità nazionale sugli sbarchi e sulle Ong, un pezzo di opinione sull’Amministrazione comunale e le promesse non mantenute, ed una intervista al giovane Lorenzo Del Bonifro, motociclista vastese. Poi, un articolo su un raduno di appassionati di Alfa Romeo tenutosi il mese scorso tra le strade del Vastese e le due rubriche con notizie flash dalla Regione e dal Consiglio comunale di Vasto.

