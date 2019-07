Prima domenica di luglio, ancora 'off limits' il Pontile a Vasto Marina

Prima domenica di luglio e si presenta ancora 'off limits' il Pontile al centro di Vasto Marina.

Ancora ritardi per la fine dei lavori previsti per uno dei simboli e dei luoghi più gettonati della costa, per il quale prevista la risistemazione della pavimentazione.

Particolarmente critici, proprio per il protrarsi e la lentezza degli interventi e per l'impossibilità di fruire del Pontile in questo primo scorcio d'estate, erano stati i consiglieri comunali di minoranza dei gruppi del Movimento 5 Stelle e del centrodestra, additando le responsabilità dell'amministrazione comunale e, in particolare, del settore Lavori pubblici curato dal vice sindaco ed assessore Giuseppe Forte.

Dal Comune le sottolineature della tempistica, con il bilancio approvato ad inizio aprile e la gara d'appalto per i lavori esperita nei modi e nei tempi di legge.