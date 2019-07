Palco spettacoli non più possibile sotto la Rotonda, spostamento in piazza Rodi

Il palco per gli spettacoli, tradizionalmente sistemato nello spazio parcheggio sottostante la Rotonda, non può più essere lì per ragioni di sicurezza. Ecco, allora, lo spostamento nella vicina piazza Rodi, nell'area di fronte la chiesa di Stella Maris occupata dai giochini per i più piccoli (quelli più in prossimità di viale Dalmazia), con relativo spostamento di questi ultimi sul lato opposto.

'Movimenti', nelle ultime ore, proprio al centro di Vasto Marina, ed i dubbi e le perplessità non mancano.

Stasera, sabato 6 luglio, con il concerto 'Tribute Band Queen', il debutto della novità stagionale.