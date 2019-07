‘Wurstel ripieni di chiodi ai miei cani’, la denuncia di una giovane vastese

Due amici a quattro zampe sono stati vittima, il 2 luglio scorso, di una brutta avventura che ha destato grossa preoccupazione non solo dei padroni, ma di un intera comunità che si è subito pronunciata, attraverso i social, indignata dall’infame atto.

Dei bocconi ripieni di chiodi e viti sono stati lanciati all’interno di una villetta.

L’insano gesto, su cui stanno indagando i Carabinieri di Vasto, è stato probabilmente messo in atto da un soggetto a bordo di un veicolo che, nel tentativo di far arrivare il letale cibo all’interno del recinto dell’abitazione presa di mira, ha lasciato accidentalmente cadere a terra, davanti al cancello d’ingresso, uno dei bocconi.

E’ stato grazie a questa mancanza di accortezza, forse dovuta alla fretta, che una vicina di casa, di professione veterinaria, passando davanti alla casa delle vittime, si è accorta di quanto stava per accadere e ha subito contattato i padroni dei poveri animali.

Da qui è seguita subito la corsa in una clinica per verificare lo stato di salute dei cani che sembravano, ad una prima analisi, stessero bene.

“Purtroppo abbiamo constatato che il labrador Aron e il meticcio Charlie avevano ingerito 5 chiodi il primo e 3 chiodi e due viti il secondo. Mentre uno è stato subito operato nella struttura di Vasto, l’altro è stato portato da me a Pescara per subire un’estrazione per via endoscopica”.

Questo il racconto di uno dei padroni che, ancora molto scosso dall’accaduto, ha voluto sottolineare la gravità dell’episodio: “si tratta sicuramente di una persona malata che vuole danneggiare gli animali e la cui pericolosità è data dalla possibilità di colpire non solo cani e gatti, uno è stato infatti trovato morto, ma di poter arrecare danni anche agli essere umani, soprattutto a bambini piccoli, giacché il fatto è avvenuto in una strada molto trafficata ed abitata”.