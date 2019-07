Parcheggi a pagamento e nuova gestione, le scuse per i disagi iniziali

Le scuse per i disagi dei primi giorni di nuova gestione non sono mancate da Mauro Trotta, amministratore delegato della società Trotta Bus Services di Roma, vincitrice dell'appalto per la gestione dei parcheggi a pagamento a Vasto. “Abbiamo impiegato 36 ore in più a quanto previsto – ha spiegato Trotta – poiché i parcometri riportavano delle tariffe non corrette. A breve, come da contratto, sarà attivato un ufficio in Via Michetti per poter sottoscrivere gli abbonamenti, che possono essere richiesti anche nei punti di informazione turistica di Vasto e Vasto Marina”.

Le novità di gestione sono state illustrate stamattina, nel corso di una conferenza stampa in municipio.

Per i residenti e titolari di attività produttive e commerciali del centro abitato è prevista la possibilità del rilascio di abbonamento annuale a tariffa agevolata. Il costo è di 100 euro. L’abbonamento giornaliero avrà il costo di 5 euro, quello settimanale 26 e il mensile 76. A Vasto Marina l’abbonamento stagionale per i residenti costerà 40 euro, il giornaliero 6 euro. Per i non residenti l’abbonamento stagionale costerà 150 euro, mensile 100, settimanale 30 e giornaliero 7.

“Abbiamo agevolato i residenti ed i commercianti con gli abbonamenti – ha spiegato l’assessore con delega alla Viabilità, Gabriele Barisano – e cerchiamo di garantire una buona rotazione dei veicoli. Trotta Bus, la ditta che ha vinto il bando per la gestione degli stalli ha sostituito i parcometri. I pagamenti potranno essere effettuati anche tramite pc e smartphone. Grazie ad una applicazione gratuita sarà possibile essere informati quando sta per terminare la sosta e modificare i tempi di permanenza”.