A scuola di musica… per dare ritmo alle vacanze estive

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

A volte c’è la voglia di sperimentarsi nella musica ma non si ha il tempo durante l’anno presi da tante attività, le vacanze diventano così un’occasione perfetta per mettersi in gioco.

La MPA, Accademia di Musica Moderna di Vasto, propone corsi musicali estivi con la finalità di formare sia nella fascia dei bambini, che dei ragazzi o adulti, musicisti professionisti nel mondo della popular music con un immediato approccio allo strumento e al repertorio che porteranno gli allievi ad indossare sin da subito la veste di musicista. Sono previsti anche percorsi personalizzati per chi è alle prime armi, ma anche per chi ha gia un bagaglio musicale ampio.

Le figure professionali all'interno sono tutti musicisti accreditati con anni di insegnamento, live e studio session.

Inoltre sono previsti corsi di recupero estivi, per aiuto compiti, recupero debiti e lezioni private.



Per maggiori info : C.so Mazzini 167, Vasto (CH) , email info@musicplayeracademy.it, tel. 0873 367626 – 3468938206.