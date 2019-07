Malore in spiaggia, vani i tentativi di soccorso. Donna muore nella zona del Pontile

Vani i soccorsi per una donna di 74 anni di Vasto, per la quale fatale un malore avvertito in spiaggia, poco dopo le 9, nella zona centrale di Vasto Marina, a poca distanza dal pontile.

Si è sentita male in acqua, nelle vicinanze della riva.

Bagnini e operatori del 118 hanno provato a rianimarla, ma non c'è stato nulla da fare. Era stata anche allertata l'eliambulanza del 118, giunta in zona.

Sul posto, Guardia Costiera, Polizia Locale e Carabinieri.