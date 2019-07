Parcheggio a servizio di Punta Aderci-Punta Penna, mercoledì l'inaugurazione

Mercoledì 3 luglio, alle ore 9.30, verrà il parcheggio a servizio della riserva di Punta Aderci e della spiaggia di Punta Penna in particolare.

Il progetto, curato dall’Ufficio Opere Pubbliche, Parchi e Riserve del Comune di Vasto, ha l’obiettivo di migliorare l’accoglienza e la fruizione turistica dell'area nella zona in cui sono situate le scale di accesso alla spiaggia di Punta Penna.

Inoltre, sono stati realizzati due percorsi pedonali "che accompagneranno i fruitori del parcheggio - si legge in una nota - fino alle scalette, in affiancamento alla pista ciclopedonale della Via Verde Costa dei Trabocchi in corso di realizzazione, al fine di evitare interferenze. In questo modo i pedoni potranno raggiungere la spiaggia in sicurezza godendo dello splendido belvedere.

“In linea con quanto annunciato – affermano il sindaco Francesco Menna e l’assessore alle Infrastrutture per l’Ambiente, Paola Cianci – affidiamo alla città un sevizio utile ai frequentatori della Riserva e della spiaggia di Punta Penna. Ringraziamo tutto il personale dell’ufficio Lavori Pubblici, Parchi e Riserve per l’impegno profuso nella realizzazione del progetto”.