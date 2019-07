Inizio luglio, i parcheggi sul lungomare tornano a pagamento

Da oggi tornano i parcheggi a pagamento alla Marina, ma quest’anno la data di entrata in vigore delle strisce blu coincide con il cambio di gestione. Non è più la Abaco ad occuparsi degli appositi stalli, ma una ditta di Roma, la Trotta Bus Service che si è aggiudicata il servizio per il triennio 2019-2021.

Tante le novità, alcune buone come l’introduzione della sosta breve (30 centesimi per la prima mezz’ora), la rimodulazione delle tariffe (50 centesimi per la prima ora e 1 euro per le ore successive) e la possibilità di stipulare abbonamenti, ma anche altre poco gradite. Come l’aumento delle strisce blu lungo la riviera dove 82 parcheggi presenti sul lungomare Cordella, nelle adiacenze del pontile, da sempre gratuiti sono diventati a pagamento.

Tale circostanza, stigmatizzata dal consigliere comunale di Fratelli d’Italia-An, Vincenzo Suriani e dal Consorzio “Vivere Vasto Marina”, è stata motivata dalla necessità, come sottolineato dal sindaco Francesco Menna, “di far quadrare il piano economico finanziario”.

Il problema è che a Vasto Marina con il cantiere della Via Verde lungo l’ex tracciato ferroviario si sono drasticamente ridotti i posti per la sosta. Se ne contano almeno 150 in meno. Una criticità che comporterà parecchi disagi per chi scende in spiaggia per trascorrere una giornata al mare e a cui si potrebbe sopperire con dei bus navetta per incentivare i cittadini all’uso dei mezzi pubblici (da Il Centro, di Anna Bontempo).

Un'altra novità riguarda i parcometri: ne sono stati installati di nuovi e, rispetto al passato, c'è la possibilità di poter utilizzare bancomat e carte di credito per i pagamenti.

"Tutti gli interessati - avevano evidenziato da palazzo di città relativamente alla nuova gestione - potranno richiedere l’abbonamento registrandosi al sito https://www.trotta.it/rp.aspx?p=vasto&m=1 o presentandosi presso l’ufficio preposto di via Michetti numero 39. Per informazioni si può contattare il numero 0873-391497".