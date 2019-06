Il Circo Incantato dall'Abruzzo al Salento per l'estate 2019

Arriva l’estate e riparte il tour del Circo Incantato, realtà con sede a Vasto di spettacolo e trattenimenti per bambini il cui spettacolo all’aperto recita in chiave buffa i personaggi che abitavano il tendone del vecchio circo della tradizione, un luogo fuori del tempo, di cui nel nostro show è citazione la pista e gli animali di legno interamente dipinti a mano così come tutta la scenografia. Il castello fantasy che è allestito dietro la pista da allo show un tocco magico e fiabesco.

Quest’anno il tour si svolgerà tra Abruzzo, Molise e Puglia, con un particolare occhio di riguardo al Salento.

Salentine infatti saranno le prime tre tappe per ora previste, rispettivamente Campomarino di Maruggio (TA), Taviano (LE), poi a Manduria (TA) il piccolo complesso viaggiante tornerà ad Agosto per la Notte del Villaggio, mentre restano ancora aperte le trattative su Fragagnano (TA).

Interessanti anche le tappe abruzzesi ad Avezzano per la Settimana Marsicana durante la prima settimana di Agosto e quella in casa di San Salvo il 7 Agosto per Vivila, mentre per la chiusura della stagione il complesso è in trattativa su Lanciano (CH) per le Feste di Settembre.

Tra le tante novità di quest’estate 2019 il minishow olografico dopo lo spettacolo, dove compaiono al lato della pista animali di luce tridimensionale e il minilunapark, dove i più piccoli potranno divertirsi con morbidi scivoli e tirassegni in attesa di assistere allo show dei loro personaggi preferiti.

Il cast varierà di tappa in tappa grazie alla collaborazione di bravi e simpaticissimi artisti, con una new entry a sorpresa,un bravissima acrobata, artista della pole dance che sarà nella pista del mini-circo a partire dalla tappa di Taviano.

Per motivi indipendenti dalla nostra volontà non ci sarà purtroppo Voccaperta il tenero drago barbuto, ormai membro della piccola famiglia viaggiante che con la sua simpatia ci ha accompagnato durante le nostre tappe invernali.

Ringraziamo le amministrazioni comunali, le agenzie, le associazioni e pro-loco che nonostante le tante difficoltà economiche e attuative, sovvenzionano su territorio nazionale le nostre attività e riconoscono il valore socio-culturale delgli esercizi di pubblico spettacolo e trattenimento per bambini.

Noi siamo pronti a ripartire e vi aspettiamo numerosi.

