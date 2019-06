Lungomare Cordella, strisce da bianche a blu e da lunedì tornano i parcheggi a pagamento

Scattano dal 1° luglio e andranno avanti fino al 31 agosto, dalle 8 alle 20, i parcheggi a pagamento a Vasto Marina, negli spazi delimitati dalle strisce blu del lungomare Ernesto Cordella e del lungomare Duca degli Abruzzi.

Su lungomare Cordella alcuni parcheggi sono divenuti da liberi a pagamento, con le strisce blu.

La novità è che la gestione delle aree di sosta è adesso affidata dal Comune di Vasto alla società Trotta Bus di Roma che ha vinto la relativa gara bandita dagli uffici di palazzo di città.

"Tutti gli interessati - si legge in una nota dell'Ufficio Stampa del Comune - potranno richiedere l’abbonamento registrandosi al sito https://www.trotta.it/rp.aspx?p=vasto&m=1 o presentandosi presso l’ufficio preposto di via Michetti numero 39. Per informazioni si può contattare il numero 0873-391497.

Ulteriori dettagli saranno resi noti la prossima settimana nel corso di una conferenza stampa".