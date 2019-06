Ombrelloni abusivi, sequestri e sanzioni di Polizia e Guardia Costiera

Ombrelloni piazzati abusivamente sulla spiaggia in un caso e, in un altro, in misura maggiore rispetto a quanto previsto dalle autorizzazioni concesse.

Sono per questo scattati i provvedimenti di sequestro, con relative sanzioni per violazioni del Codice della Navigazione, da parte della Polizia e della Guardia Costiera di Vasto, con personale impegnato in una serie di controlli disposti su impulso del questore di Chieti Alfredo Borzacchiello.

Uomini del Commissariato di Vasto, coordinati dal vice dirigente Rosetta Di Santo, e dell'Ufficio Circondariale Marittimo, diretti dal comandante Lorenzo Bruni, hanno operato verifiche sul litorale di Vasto Marina.

Nella zona meridionale, in particolare, in prossimità del confine con San Salvo, è stata rilevata la sistemazione di ombrelloni, sdraio e lettini senza autorizzazione alcuna da parte del gestore di un campeggio, la cui attività peraltro sospesa, con "occupazione abusiva - si legge in una nota - di una rilevante zona di spiaggia".

Inoltre, dai controlli eseguiti, si rilevava che un'attività autorizzata aveva occupato "un tratto notevolmente superiore alla metratura concessa". In entrambi i casi tutta l'attrezzatura è stata ritirata e posta sotto sequestro.

Nella nota delle autorità sottolineato anche il fedele rispetto alle autorizzazioni concesse da parte di molti altri operatori, cosa "valutata con soddisfazione - si evidenzia nella nota - quale segnale di positivo impatto anche verso i turisti che premiano il territorio vastese con la loro presenza nel periodo estivo".