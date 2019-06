Muraglione sotto Loggia Amblingh e piazza Marconi e i dubbi sull'acqua che non esce più dai fori

Negli anni '90 il Consorzio di Bonifica ha realizzato un muraglione in via Fonte Joanna sotto la Loggia Amblingh e piazza Marconi.

Dai numerosi fori, per 30 anni, è sempre uscita copiosa acqua sorgiva. Negli ultimi tempi non più. Che fine fa tutta quell'acqua? I residenti, con una canna, hanno stappato un buco ed è uscita acqua a forte pressione, come si vede dalla foto. Probabilmente, dietro il muro si è accumulata molta acqua.