Lotta al traffico e al consumo di stupefacenti: operazioni congiunte di Polizia Municipale e Guardia di Finanza

Continua e si intensifica l’attenta attività di monitoraggio per le vie del centro storico e della Villa comunale di Vasto a cura delle pattuglie formate dalle unità cinofile della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale, unità operativa motociclisti.

L’obiettivo è quello di contrastare lo spaccio e il consumo di droga e, di conseguenza, la microcriminalità che ne deriva.

Concentrata nei luoghi ‘caldi’ in cui l'offerta delle sostanze è nota, la presenza congiunta delle forze impiegate è massiccia e finalizzata alla prevenzione oltre che alla sicurezza pubblica e alla salute dei cittadini.

Nel corso d questo pomeriggio, 20 giugno, un dispiego di uomini impegnati nelle operazioni hanno setacciato la parte alta del polmone verde cittadino per effettuare i relativi controlli e per far sapere che lo spazio pubblico non può essere sottratto a ciò per cui è destinato, ovvero il godimento pacifico da parte della comunità, riaffermando, insieme, la presenza dello Stato.