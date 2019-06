Colonna riaffiorata dal mare, confermata l'origine di epoca romana

Il reperto rinvenuto nella mattinata di lunedì scorso nelle acque antistanti località “Trave” di Vasto Marina, nel tratto di mare compreso tra il Monumento alla Bagnante ed il primo trabocco, è di rilevante interesse storico ed archeologico.

La conferma è arrivata da Amalia Faustoferri, funzionaria archeologa della Soprintendenza d'Abruzzo che ha visionato la parte di colonna riaffiorata dal mare, di epoca romana, che, dopo il recupero, è stata trasferita presso la sede della Protezione Civile comunale.

"La dottoressa Faustoferri - si legge in una nota - ha esaminato attentamente il reperto che presenta alcuni punti erosi dalla forza del mare". In base ad una prima ricostruzione - si evidenzia - la parte di colonna deve essere deve essere rimasta insabbiata a lungo, in un punto poco distante dalla costa. "Questo spiegherebbe l’assenza di incrostazioni e di molluschi lungo le scanalature della colonna".

La funzionaria della Soprintendenza ha disposto il trasferimento del reperto nel Museo Archeologico di Vasto, ubicato al piano terra di Palazzo d’Avalos.

Intanto si è appreso che il turista che ha segnalato il rinvenimento alla Guardia Costiera, indicando il preciso posizionamento in mare, è stato sentito dal comandante del Circomare di Vasto Lorenzo Bruni.