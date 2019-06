9 ragazze della Scuola Spataro a Coverciano con la Bacigalupo

Indimenticabile l’esperienza sportiva vissuta da nove alunne delle classi terze della Scuola Primaria “G. Spataro” IC 1 Vasto presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, sede della Nazionale italiana, nei giorni 15 e 16 giugno 2019. Le ragazzine anno 2010 : Barbieri Serena, Cerbone Paola, Greco Chiara, Piccirilli Fiorella, Saulino Giorgia,Tomeo Ellen, Topola Emili, Valentini Stefania e Vitulli Giorgia, grazie al progetto gratuito della Scuola Calcio Élite Bacigalupo Vasto Marina, accolto positivamente dal dirigente scolastico Prof.ssa Sandra Di Gregorio dell’IC1 di Vasto, hanno rappresentato l’Abruzzo all’ 11° Grassroots Festival Football for Life riservato alle migliori società sportive d’Italia che contribuiscono a sviluppare e promuovere l’attività femminile giovanile in collaborazione con gli Istituti Scolastici, insieme a 1500 tra bambini e bambine di tante scuole calcio ed istituti scolastici provenienti da 20 regioni d’Italia in un weekend di gioco e divertimento. La squadra femminile della categoria Pulcini, accompagnata dal Mister Baiocco Maurizio, dal responsabile segreteria e logistica Napoletano Piergiorgio e dai docenti della Scuola Primaria Spataro Lupacchino Lucia e Lucci Barbara, dopo essersi confrontata sul tappeto verde con le colleghe della SSD Vis Pesaro, della FC Bologna 1909 ,“le più agguerrite…” a detta delle nostre alunne, e dell’ADS Pink Sport Time di Bari, hanno ricevuto i complimenti del responsabile della Federazione Calcio Abruzzo S.G.C. Antonio Di Musciano e dai Mister delle altre squadre per la loro allegria, pazienza, tenacia e per il loro travolgente entusiasmo. Sono rimaste senza parole quando hanno incontrato le campionesse, anno 2006, della Juventus, del Milan e del Napoli, vincitrici della Danone Nations Cup e che alloggiavano nel nostro stesso Hotel.

Nel week end a Coverciano le piccole calciatrici della Spataro hanno visitato anche il Museo del Calcio che si trova all’interno del Centro e che raccoglie il passato ed il presente della Nazionale Italiana di calcio. Conoscere i luoghi dove si allenano gli Azzurri e dove sono passati i più importanti campioni del calcio italiano, vivere l’emozione del campo di calcio, le ha motivate a tal punto che tutte non vedono l’ora che arrivi settembre per iniziare gli allenamenti con la speranza di ripetere la brillante esperienza sportiva. Molto probabilmente la Bacigalupo proporrà a settembre 2019 una scuola calcio femminile per offrire la possibilità a bambine e ragazze di praticare lo sport condividendo questa passione con le loro coetanee in un ambiente sereno ed accogliente.

Le ragazze, le loro famiglie e i docenti ringraziano di cuore i responsabili della Bacigalupo per aver consentito un’esperienza sportiva indimenticabile. E chissà se tra loro non emergerà tra qualche anno una grande campionessa del calcio femminile di Vasto!