Concorsi in Comune e gestione del personale, se ne parlerà in un Consiglio straordinario

Procedure concorsuali e gestione del personale. Se ne parlerà in un Consiglio comunale straordinario, richiesto dalle minoranze, e che verrà convocato dal presidente Mauro Del Piano entro i prossimi venti giorni.

E’ sfociata nella convocazione di una apposita assemblea cittadina la polemica sulla selezione indetta dal Comune per l’assunzione a tempo indeterminato di alcuni addetti, come il messo notificatore o l’addetto ai servizi di archiviazione. Procedura che, secondo il sindaco Francesco Menna e l’assessore al Personale Lina Marchesani è stata indetta rispettando le norme e le direttive previste in casi del genere. Non sono dello stesso avviso le minoranze che su questo punto annunciano battaglia.

“Abbiamo seguito con attenzione il dibattito, ma soprattutto abbiamo ascoltato le lamentele di tanti nostri concittadini, in fila da giorni sotto il sole al Centro per l’Impiego, nel tentativo di partecipare a un concorso pubblico che ogni giorno di più assomiglia a una nebulosa invalicabile”, sostengono Alessandro D’Elisa, Guido Giangiacomo, Vincenzo Suriani, Francesco Prospero, Alessandra Cappa, Davide D’Alessandro e Edmondo Laudazi, “precisazioni, attestazioni, qualificazioni. Nulla di tutto ciò ci ha convinto: per noi i concorsi pubblici devono essere selettivi ma trasparenti, e tutti devono avere la loro opportunità di partecipare, se hanno i titoli di studio adeguati. Per questo abbiamo convocato un Consiglio comunale straordinario sul tema, per parlare della gestione di questa selezione concorsuale e di tutti i concorsi, e della gestione del personale al Comune di Vasto”.

Nei giorni scorsi i consiglieri del centrodestra avevano puntato l’indice contro la scadenza “flash” del concorso per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato delle quattro figure impiegatizie, protestando per la mancata pubblicizzazione del bando.