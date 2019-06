Dona al Canile di Vasto i soldi ricevuti per il suo 12° compleanno

Compie 12 anni ed esprime ai suoi genitori l'intenzione di donare la somma ricevuta in regalo per il suo compleanno al Canile di Vasto per la campagna di sterilizzazione.

Protagonista del gesto è Peppino Celenza che, con un breve testo, spiega le sue motivazioni.

"Sono Peppino Celenza e sono un appassionato di cani. Il cane - scrive - è il mio animale preferito sin da quando ero piccolo, ma ora che sono più grande capisco l’importanza del cane nella vita dell’uomo. Purtroppo i miei genitori non mi possono prendere un cane, quindi il mio affetto lo manifesto andando ogni tanto al canile.

Arrivato il mio 12esimo compleanno ho deciso di non avere regali, ma di fare una colletta nella mia classe per aiutare la sterilizzazione dei cani del canile. Sembra una cosa superficiale, ma sfortunatamente non lo è, perché muoiono tantissimi innocenti cuccioli per questo motivo.

Io vi chiedo, per favore, di donare anche una piccola cifra perché questo non accada. Per ogni cane servono 15 euro".

L'IBAN - preso dalla pagina Facebook dell'Associazione "Amici di zampa", che gestisce il canile di Vasto è: IT50 J081 8977 9100 0000 0008 628

BCC Valle del Trigno - Vasto