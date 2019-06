Lo spopolamento del centro storico 'sotto la lente' nel nuovo numero di “Città in Movimento”

Spopolamento del centro storico. È questo il tema di apertura del numero di giugno di “Città in Movimento”, il mensile cartaceo stampato in duemila copie e distribuito ieri in città. L’articolo rappresenta la situazione attuale della parte antica di Vasto, svuotata di residenti, spesso lasciata nel degrado e con attività commerciali che chiudono man mano.

L’editoriale, invece, a firma del direttore della testata, Marco di Michele Marisi, dal titolo “Giro di boa”, riguarda il "disastroso mandato dell’Amministrazione Menna - dice di Michele Marisi -, a due anni dalla sua scadenza, con un invito ai cittadini di buona volontà a rimboccarsi le maniche, senza personalismi, per togliere dalle mani di chi non la sa amministrare, la nostra città, e per restituirle quindi il ruolo che merita e che ha perso con tredici anni di centrosinistra alla sua guida".

Sempre in prima pagina, poi, un articolo sull’ex Asilo Carlo Della Penna, con una proposta di possibile destinazione.

In seconda, invece, un pezzo sull’ex colonia marina “Stella Maris” di Montesilvano, un articolo sull’ultimo libro del Papa emerito Benedetto XVI, poi la notizia di due giovanissimi vastesi che si stanno distinguendo nel campo della musica.

Infine, un articolo su tasse e burocrazia che uccidono il Paese Italia e due rubriche con notizie flash dalla Regione e dal Consiglio comunale di Vasto.