La pizza del Kartrodomo è anche senza glutine

Anche la pizzeria il “Kartodromo”, in contrada Bufalara a Cupello, è entrata nell’elenco dei locali AFC (Alimentazione Fuori Casa) che aderiscono alla convenzione con l’Associazione Italiana Celiachia Abruzzo.

Il Progetto AFC nasce dall'esigenza dell'A.I.C. di creare una catena di esercizi informati sulla celiachia che possano offrire un servizio idoneo alle esigenze alimentari dei celiaci

L’ottima qualità delle materie prime, tutte scrupolosamente senza glutine, un impasto fresco con una scelta accurate delle farine, una piccola dose di lievito e una lenta lievitazione fanno della pizza senza glutine del Kartodromo una vera pizza da gustare in compagnia.

Sappiamo come la celiachia, l’infiammazione cronica dell'intestino tenue, scatenata dall'ingestione di glutine in soggetti geneticamente predisposti, sia sempre più in aumento, anche grazie a controlli più accurati della ASL e colpisce circa l’1 % della popolazione europea. L’unica terapia possibile per i celiaci è la dieta aglutinata, che va eseguita con grande rigore per tutta la vita, con grande attenzione alle possibili contaminazioni.

Grande è l’impegno dell’Associazione Italiana Celiachia per il progetto “Alimentazione Fuori Casa”, che consente, dopo corsi e monitoraggi appropriati, ai vari locali di accreditarsi AFC, grazie alla dedizione delle strutture Aic regionali e dei tutor AFC.

Si ricorda che per diventare un locale AFC è necessario:

- aver partecipato ad un corso organizzato dall’AIC Abruzzo,

- avere ultimato la formazione con successivi incontri formativi presso la propria struttura;

- seguire tutte le regole fornite da AIC per la preparazione e somministrazione degli alimenti gluten-free per evitare i rischi di contaminazione

- utilizzare solo ingredienti gluten-free

- ricevere periodicamente il materiale informativo dell’Associazione

- consentire controlli periodici da parte dell'AIC Locale, che svolge almeno una volta all’anno un sopralluogo approfondito dell’esercizio

- aver firmato un accordo con AIC in cui il titolare si impegna per tutto quanto sopra.

Per tutti i locali che volessero avere la necessaria preparazione AFC si può consultare il link: http://www.aicabruzzo.it/alimentazione/scheda-adesione-afc.html

Per chi volesse invece conoscere tutte le strutture convenzionate AFC della provincia di Chieti si può consultare il link:

http://www.aicabruzzo.it/alimentazione/dove-mangio-in-abruzzo.html?id=27

Si ricorda inoltre che da qualche anno, per tutti i soci Aic c’è una comodissima APP Aic Mobile che consente di trovare i prodotti e i locali conformi alla dieta senza glutine sul proprio smartphone o tablet molto velocemente. Per maggiori informazioni consulta il link: http://www.celiachia.it/dieta/Dieta.aspx?SS=185&M=500

.