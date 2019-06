'Di corsa per i Tribunali aperti', anche sport e storia per la difesa del presidio giudiziario

Più di cento, tra podisti e camminatori, hanno voluto prendere parte, stamattina a Vasto, all'evento “Di corsa tutti insieme… per i Tribunali aperti”, manifestazione inserita nella mobilitazione in atto per la difesa del presidio giudiziario vastese, a rischio soppressione.

In prima fila, per l'organizzazione, Incoronata Ronzitti, funzionario del Tribunale di Vasto, e l’avvocato Pasqualino Onofrillo, appassionato podista e dirigente della Podistica San Salvo. L'iniziativa ha coinvolto diverse realtà sportive locali, assieme al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e, in particolare, al suo presidente Vittorio Melone.

Il percorso scelto, con partenza da via Bachelet, nell'area del palazzo di giustizia, ha interessato i vari luoghi che a Vasto hanno ospitato, negli anni, gli uffici giudiziari locali dalla data d'istituzione di 75 anni fa: Palazzo d’Avalos, Palazzo Genova Rulli, la Domus Pacis, il Municipio e l’attuale sede in via Bachelet.