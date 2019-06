Sarà in erba sintetica anche il campo di calcio 'Ezio Pepe' ai Salesiani

E’ stato ritenuto ammissibile ad un finanziamento di 500mila euro il progetto per la riqualificazione del campo di calcio comunale “Ezio Pepe”, inserito negli impianti sportivi dell’Istituto Salesiani di Vasto. A darne comunicazione è stata la segreteria tecnica amministrativa gestione fondi europei del Ministero dell’Interno, che ha esaminato numerose domande provenienti dai comuni italiani. Il progetto del comune di Vasto – che ha ottenuto un punteggio di 79,2 – si è piazzato al secondo posto.

L’amministrazione aveva risposto all’avviso pubblico con procedura valutativa a sportello per l’individuazione di progetti di miglioramento dell’accoglienza e dell’integrazione- inclusione dei migranti nelle strutture di seconda accoglienza ubicate nelle Regioni in transizione.

“E’ per noi motivo di grande soddisfazione, oltre alla conferma della validità delle iniziative fin qui portate avanti nell’ambito dell’integrazione e dell’inclusione dei migranti”, commenta il sindaco Francesco Menna, “devo complimentarmi con gli uffici tecnici di questo Comune che hanno presentato un progetto ritenuto ammissibile a finanziamento”.

Gli uffici del settore Lavori Pubblici hanno ora 15 giorni di tempo per presentare l’ulteriore documentazione ritenuta necessaria per la concessione del consistente finanziamento.

“Il campo di calcio ‘Ezio Pepe’ verrà dotato di un fondo in erba sintetica ed andrà ad aggiungersi a quello del quartiere San Paolo (già realizzato) ed a quello di località San Tommaso (in fase di avvio dei lavori)”, spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Giuseppe Forte, “devo ringraziare l’ingegner Luca Giammichele ed i suoi collaboratori per l’ottimo lavoro fin qui svolto nell’interesse della nostra collettività. La struttura sarà messa a disposizione dei migranti, così come previsto dal bando”.

Il campo di calcio è diventato di proprietà comunale nel 2015 quando l’amministrazione ha deciso di acquisirlo al proprio patrimonio.