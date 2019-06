Incuria all'ingresso sud a Vasto Marina: "Incrocio da mettere in sicurezza e decoro per l'area"

"Se sono stati impiegati tre giorni, il primo week end dell’estate, dall’amministrazione comunale per far rimuovere una carcassa di cinghiale posta nei pressi dell’ingresso nord di Vasto Marina, non sono bastati 5 anni, al centrosinistra, per mettere in sicurezza e rendere decoroso l’ingresso sud della riviera”: con amara ironia i consiglieri comunali Francesco Prospero e Vincenzo Suriani (Fratelli d'Italia) intervengono, ancora una volta, sullo stato di abbandono in cui versa l’ingresso sud della marina.

"Già a fine 2018 - ricordano - abbiamo sollecitato l’amministrazione comunale a ripristinare il funzionamento dei semafori, a rendere decorosi gli spartitraffico, a provvedere alla cura della vegetazione incolta e al taglio dei rami pericolosi dei pini. Niente di tutto questo è stato fatto, nonostante la presa d’atto della pericolosità dell’incrocio da parte della Polizia Locale, dell’Osservatorio sull’Incidentalità istituito presso la Prefettura e gli impegni presi con loro dalla Giunta Comunale.

Oltre alla solita incuria, negli ultimi giorni, gli spartitraffico sono stati recintati con nastro bianco-rosso che rende ancora più evidente lo stato di abbandono in cui versa l’area. Non è possibile - continuano - che l’amministrazione comunale tutta, sindaco, assessori al Turismo, alla Viabilità e al Decoro Urbano non si rendano conto della situazione e che non muovano un dito per rendere presentabile, al cospetto dei vacanzieri e di tutte le numerose persone che transitano su quel tratto della SS16, l’ingresso sud di Vasto Marina. Con lo strumento dell’interpellanza chiederemo ancora una volta, all’Esecutivo Cittadino, di mettere in sicurezza l’incrocio e di rendere decorosa l’area. In una Città Turistica - concludono - la sicurezza dei pedoni, della circolazione dei veicoli e il decoro urbano valgono più di 10 concerti a pagamento organizzati dai privati”.