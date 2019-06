'Guardia Costiera in Pittura', il progetto artistico-formativo con gli allievi del 'Pantini-Pudente'

Con un simbolico incontro conviviale presso gli Uffici della Guardia Costiera si è concluso il progetto artistico-formativo condiviso tra l’Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto ed il Liceo Artistico Pantini–Pudente di Vasto.

Lo stesso progetto, ispirato dal personale della Guardia Costiera vastese, ha permesso ai liceali dapprima di comprendere quelli che sono i compiti istituzionali di controllo e tutela dell’ambiente marino e costiero, delle operazioni di ricerca e salvataggio in mare e di tutte quelle attività connesse con la sicurezza in mare e nei porti e successivamente di sviluppare un elaborato grafico–pittorico con i temi trattati, da collocare nella sala conferenze dell’Autorità Marittima.

L’entusiasmo e la creatività degli alunni della prof.ssa Angela Ruberto, docente di discipline grafiche e pittoriche, ed in particolare della classe 1^ “C” hanno permesso la produzione di numerosi elaborati in bozza che successivamente davano spunto agli alunni della classe 4^ “A” per un progetto pittorico finale sviluppato su 4 tele per un totale di un opera di circa 2 metri per 2 che raccoglieva oltre ai simboli istituzionali della Guardia Costiera anche gli elementi identificativi della città di Vasto, ed in particolare del porto, come il faro e la torretta storica di avvistamento di Punta Penna.

Gli studenti - artisti, accompagnati dalla prof.ssa Anna Orsatti, dirigente scolastico, e da una rappresentanza di professori, sono stati ospiti dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto dove hanno consegnato l’elaborato pittorico per la sala conferenze e tutti gli elaborati grafici prodotti che andranno a colorare le pareti della sede del Circomare.

Il Comandante ed il personale della Guardia Costiera di Vasto hanno quindi ringraziato ed elogiato vivamente gli alunni ed il corpo docente per la preziosa disponibilità dimostrata nello svolgimento di tale iniziativa e per la qualità e bellezza delle opere predisposte.

L’attività svolta in una simpatica sinergia, è anche stata l’opportunità per diffondere agli studenti il messaggio che il mare e la costa devono essere sempre tutelati da ogni forma di inquinamento e che chi vive e lavora nel mare deve mantenere quei comportamenti corretti, presupposti necessari per una sicura e corretta fruizione del mare.