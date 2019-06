La Spataro vince il 1° e 3° premio nel concorso Rotary Campus “Franca Marrollo”

Due giovanissimi poeti della Scuola Primaria “G. Spataro” del comprensivo n.1 di Vasto sono stati premiati il 2 giugno 2019 a Roseto degli Abruzzi , presso il Villaggio Vacanze Lido D’Abruzzo, nell’ambito del concorso di poesie Rotary Campus Abruzzo e Molise “Franca Marrollo”, quest’anno alla decima edizione. La manifestazione è inserita nel “Rotary Campus Abruzzo e Molise”.Iniziativa in collaborazione con i Club Abruzzesi e Molisani, con la quale viene permesso a persone disabili ed alle loro famiglie, di trascorrere gratuitamente una settimana di vacanza presso un villaggio turistico.

Il concorso di poesia è voluto e finanziato dalla famiglia Marrollo in memoria di Franca Marrollo e da 3 anni ha aggiunto anche una sezione per poesie in dialetto all'interno di un progetto che il Campus porta avanti.

La novità di quest’anno è stata che ogni ragazzo classificato è stato accompagnato sul palco da un poeta affermato: Miriam Pasquali, Silvio Di Cecco, Alice Di Francescantonio, Bernardino Dell'Aguzzo, Giusy Valori, Maria Basile, poeti per la solidarietà e con gli artisti Mario Di Paolo, Stefania Eccos e Concetta Daidone.

Le poesie presentate dai due poeti dell’IC1 di Vasto hanno fatto parte del concorso di poesia in dialetto, Carlo Filippo Molisani con la poesia “Uguale a me” si è classificato al primo posto, vincendo un tablet, mentre Gaia Intrevado con la poesia “ Un mondo bello” ha avuto il terzo posto vincendo dei libri di poesia. Un bellissimo risultato per la classe quinta C , ma per tutta la scuola primaria “G. Spataro” Ic1 di Vasto.

Poesie molto belle e significative che, con le parole semplici dei bambini, hanno permesso un momento di grande riflessione anche nel pubblico degli adulti presenti.

Un grande grazie al Rotary che ogni anno con la collaborazione del dr. Gino Palone organizza il concorso di poesie che consentono alla scuola primaria di incrementare la riflessione sul delicato e sempre attuale tema del volontariato e della solidarietà.