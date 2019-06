Concorso per quattro posti da impiegati in municipio: "Scarsa pubblicità"

É stato pubblicato giovedì scorso il bando di concorso per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di quattro figure impiegatizie, da parte del Comune di Vasto.

Il bando di concorso, rivolto a lavoratori in possesso del diploma di scuola dell’obbligo è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune il 30 maggio ed è consultabile a questo link.

“È inconcepibile - sottolineano in una nota i consiglieri di Fratelli d'Italia Vincenzo Suriani e Francesco Prospero - che in un Comune come quello di Vasto, in cui si producono comunicati stampa anche per le quisquiglie, non venga pubblicizzato un concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato".

“Purtroppo - aggiungono - il bando di concorso è molto diverso da quello che avevamo richiesto noi, perché non favorisce in alcun modo la partecipazione popolare. Il concorso, che si svolgerà seguendo una normativa del 1987, verrà gestito tramite il Centro per l’Impiego e prevede una scadenza flash, infatti le domande andranno presentate al Centro per l’Impiego di Vasto entro il 14 giugno 2019. Leggendo il bando, sembra inoltre di capire che non saranno prese in considerazione le domande presentate via pec, ma solo quelle consegnate a mano o via raccomandata postale”

“Potranno partecipare – dicono ancora i due esponenti di Fratelli d’Italia – solamente i cittadini in possesso di determinate qualifiche professionali, quali quella di messo notificatore coordinatore, addetto ai servizi di protocollazione e addetto ai servizi di archiviazione dati e documenti, qualifiche stabilite e individuate dall’amministrazione Menna.”

“Come consiglieri comunali, invitiamo i vastesi che vorrebbero partecipare a recarsi sin da subito presso il Comune e presso il Centro per l’Impiego a verificare i requisiti di partecipazione. Annunciamo inoltre che da subito è stata presentata una interpellanza in Consiglio Comunale, per verificare alcuni aspetti critici del concorso, sui quali torneremo a fare chiarezza. Infine – concludono – invitiamo tutti i consiglieri comunali di minoranza a vigilare su questo concorso"