Terreno tra Vasto e Pollutri per la realizzazione del nuovo Canile

Si trova tra Vasto e Pollutri il terreno dove dovrebbe sorgere il nuovo canile. Dopo tre anni di ricerche e un avviso esplorativo, sembra che il Comune abbia finalmente trovato un sito idoneo dove realizzare la struttura, attualmente ubicata in un posto infelice, accanto alla discarica dismessa di Vallone Maltempo, lungo la strada di collegamento per Monteodorisio.

“Abbiamo individuato il terreno”, spiega il sindaco Francesco Menna, “si trova tra Vasto e Pollutri ed è in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge: pianeggiante, distante dal centro cittadino e dagli insediamenti abitativi, facilmente accessibile e raggiungibile con i mezzi pubblici e privati. Gli uffici comunali hanno già redatto una stima sul valore del lotto. Sono anni che cerchiamo una soluzione per realizzare una struttura dignitosa per i nostri cani”, aggiunge il primo cittadino, “mi sono personalmente adoperato per risolvere questo annoso problema, sono andato perfino in Regione per chiedere la sede inutilizzata del Cotir, ma mi sono trovato di fronte a richieste assurde”.

Sono anni che l’associazione “Amici di Zampa”, il sodalizio che dal 2012 ha in gestione il canile, chiede una nuova struttura attesa la totale inidoneità di quella attuale.

“Sarei felicissima se il Comune avesse trovato il terreno dove realizzare il nuovo canile”, commenta la presidente Rosanna Florio, “spero soprattutto che sia in possesso non solo di tutti i requisiti di legge, ma abbia le dimensioni necessarie che consentano di avere un ambulatorio veterinario, un magazzino, un’area sgambamento per i cani e spazi idonei per accogliere scolaresche e visitatori. Inutile ripetere che l’attuale canile è vecchio e fatiscente”, incalza la volontaria, “i cani hanno diritto di vivere in condizioni decorose, hanno bisogno di cucce riscaldate, di spazio e di terra dove poter correre”.