Commercianti e artigiani pluridecennali, riconoscimenti in municipio

Riconoscimenti dal Comune per commercianti ed artigiani in attività in città da 20 anni almeno.

Un premio alla lungimiranza e, sotto certi aspetti, anche al coraggio, viste le difficili condizioni economiche.

In totale 44 le attività premiate, che avevano risposto ad un bando aperto nelle settimane passate dal Settore Commercio. Ci sono negozi che hanno superato gli 80 anni ed una anche un secolo.

"L’amministrazione comunale vuole conferire ad artigiani, commercianti, operatori della pesca e dell’agricoltura che abbiano raggiunto dai 20 ai 40 anni e oltre di interrotta attività lavorativa, un attestato per la Fedeltà al lavoro ed al Progresso Economico", ha detto l'assessore al Commercio, Luigi Marcello.

“Il riconoscimento - aggiunge - premia l’impegno, la storia e il valore che i commercianti vastesi sono riusciti a conservare fino ad oggi. Con la loro laboriosità per tanti anni, hanno saputo unire tradizione e innovazione, creando con il loro servizio un valore duraturo. Uno speciale ringraziamento a tutti coloro che col proprio lavoro e con non pochi sacrifici hanno garantito un servizio all’intera comunità”.

Tra i premiati anche i titolari di storici negozi che continuano da decenni le attività commerciali dei propri antenati.

LE ATTIVITÀ PREMIATE

Agenzia Molino Immobiliare per i 20 anni di attività

Paola Buda studio parrucchieri per i 21 anni di attività

Media Edil per i 22 anni di attività

Infolab Snc per i 24 anni di attività

Ottica Spadano per i 27 anni di attività

Pasta All’uovo Gualà per i 28 anni di attività

Foto Di Memmo per i 28 anni di attività

Alsor Srl per i 29 anni di attività

Parrucchiera Graziella Giammarini per i 30 anni di attività

Bar Boys and Girls Snc per i 32 anni di attività

Pizzeria Aux Fils Du Chevalier per i 32 anni di attività

Parrucchiera Gabriella per i 33 anni di attività

Ialacci Grazia Ricambi per i 34 anni di attività

Bar Ferrari per i 36 anni di attività

Pronto Moda Maurizio e Antonella per i 38 anni di attività

Gold Art Studio per i 39 anni di attività

Il Guscio di Matilde D’Adamo per i 40 anni di attività

Officina Torneria Vastese SRl per i 40 anni di attività

Renato Atturio 40 anni Menna Store per i 42 anni di attività

Merceria Marino per i 45 anni di attività

Emmepi Perrozzi per i 45 anni di attività

SuperSplendor Srl per i 47 anni di attività

Tabaccheria Pietro Santoro per i 47 anni di attività

Titti Boutique per i 47 anni di attività

Lavanderia Industriale “La Vastese”per i 48 anni di attività

Nicola Di Francesco per i 48 anni di attività

Giulio Cericola per i 49 anni di attività

Figaro parrucchiere per uomo per i 50 anni di attività

Le chicche di Menna per i 51 anni di attività

Ferramenta Nucciarone per i 57 anni di attività

Hotel Perrozzi per i 58 anni di attività

Gioielleria Corvino SAS per i 66 anni di attività

Antonio D’Attilio Arredamenti per i 72 anni di attività

Profumeria Florio per gli 87 anni di attività

MENZIONI SPECIALI

Cesario Sonnini, Felice La Fratta, Salumeria Belfiore, Ester Stella, Gelateria Giammarino, Mileno regali, Casa del disco

Foto Costanzo D'Angelo