Voto alle Europee a Vasto, gongolano Lega e Fratelli d'Italia

Nel voto di domenica alle Europee a Vasto spiccano i risultati di Lega e Fratelli d'Italia ed a commentarli sono rappresentanti dei due partiti.

"Come Gruppo della Lega in Consiglio comunale - scrivono i consiglieri Alessandra Cappa e Davide D'Alessandro - esprimiamo grande soddisfazione per il risultato del nostro partito e per i consensi ottenuti dal leader Matteo Salvini. Ringraziamo lui e ringraziamo il coordinatore regionale, on.le Giuseppe Bellachioma, instancabile protagonista anche di questa campagna elettorale che ha visto l’Abruzzo affermarsi come prima regione della Lega nella circoscrizione Sud.

È emozionante vedere la Lega primo partito a Vasto con oltre il 30%, soprattutto in un contesto di lunga e snervante opposizione. Ringraziamo i Vastesi per la fiducia e rinnoviamo l’impegno, già espresso in altre occasioni insieme a tutti i militanti, per far sì che anche la nostra città, alla prima occasione utile, cambi segno. Ormai i presupposti ci sono tutti, anche da noi, per l’affermazione della rivoluzione del buon senso, per l’affermazione della buona amministrazione della Lega. Continueremo a lavorare al servizio di tutti i cittadini, senza distinzione di sorta, continueremo a batterci perché si arresti la decadenza di Vasto. Un’altra politica è possibile. A chiederla è la stragrande maggioranza dei Vastesi. Grazie di cuore".

"Due sono i dati fondamentali di queste elezioni europee su base locale: Fratelli d’Italia a Vasto, al contrario di altri partiti, conferma il proprio valore aggiunto in termini percentuali rispetto alla media regionale e provinciale; e, nella stessa provincia di Chieti, la percentuale di Fratelli d’Italia a Vasto è la più alta in assoluto considerando le città sopra i 15 mila abitanti. È per queste ragioni che non si può che esprimere soddisfazione per il 7,55% ottenuto in città, che determina una crescita rispetto al risultato locale delle elezioni europee di cinque anni fa, di circa due punti percentuali, ponendo Fratelli d’Italia tra i partiti in continuo aumento e consolidamento dei risultati elettorali, senza alcun effetto fisarmonica”. È quanto ha affermato Marco di Michele Marisi, segretario cittadino del partito di Giorgia Meloni, commentando i risultati delle elezioni europee in città e ringraziando quanti si sono spesi in questa campagna elettorale, in primis i Consiglieri comunali Vincenzo Suriani e Francesco Prospero e il coordinatore regionale Etelwardo Sigismondi.

“Sebbene i risultati delle elezioni europee, considerando anche l’assenza di un candidato della zona, siano sostanzialmente frutto di un voto di opinione nazionale, i cittadini di Vasto hanno voluto particolarmente premiare la classe dirigente locale. Per questo, la percentuale di Fratelli d’Italia in città, superiore alla media regionale e provinciale, oltre ad inorgoglirci, ci carica evidentemente di una responsabilità sempre maggiore” ha concluso di Michele Marisi.