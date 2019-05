Gruppo Folk di Campodipietra alla Scuola Primaria Spataro

Un pomeriggio a sorpresa per i docenti della scuola Primaria “G.Spataro” IC1 di Vasto, alla presenza dei dirigenti scolastici: prof.ssa Sandra Di Gregorio IC1 di Vasto, prof.ssa Concetta Delle Donne N.D.D. e del prof. Massimo Di Tullio del I.C. di Campodipietra, di Orazio Di Stefano coordinatore del progetto di Abitare i Luoghi, dell’assessore Anna Bosco, si è esibito nell’atrio della scuola il coro Folk della Scuola Secondaria di Campodipietra.

Il gruppo denominato “gli Zig-Zaghini” è un gruppo folkloristico nato per riportare feste e tradizioni del passato. E’ formato da adulti ma anche dai ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Campodipietra. Con la fisarmonica, l’organetto e la chitarra, e con una trentina ragazzi, vestiti con costumi originali indossati un tempo nei giorni di festa, con ritmi e musiche del passato si sono esibiti in bellissime danze, molto curate, che evidenziano il grande studio della civiltà rurale e del canto popolare. Un tuffo nel passato, che ha consentito di immergersi nella storia, in quella storia rimasta nell’ombra per molto tempo, la storia degli agricoltori, dei pastori, la storia del popolo, della cultura popolare locale. Quelle musiche ritmate, quei canti e balli di un tempo rivivono con loro in tutta la loro bellezza evidenziando come le tradizioni del passato siano importanti e che anche la scuola ha il compito di farle conoscere e trasmetterle.

Va sottolineato inoltre come lo spettacolo di ieri nella Scuola Primaria “G.Spataro” IC1 di Vasto abbia unito istituzioni scolastiche diverse sul tema del territorio, ha creato nuove connessioni e possibili reti. Il progetto di Abitare i Luoghi e di Didattica del Territorio promosso da diversi anni da Orazio Di Stefano ha proprio questo obiettivo, quello di creare nuove e originali collaborazioni, promuovendo lo scambio di esperienze educative, valorizzando le risorse e competenze di ogni istituzione scolastica, favorendo il confronto e nuove forme di cooperazione sul tema del Territorio.