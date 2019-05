Ko netto per la Vasto Basket e ora l'Olimpia Mosciano si porta sul 2-1

Sconfitta che brucia in casa Vasto Basket e Olimpia Mosciano che si porta ora sul 2-1 nella serie della finale play off.

La prima gara in trasferta è stata decisamente complicata per i biancorossi di coach Giovanni Gesmundo, sconfitti con il punteggio di 89-68.

Giovedì sera gara4: i vastesi dovranno necessariamente vincere per giocarsi la 'bella' al PalaBCC, altrimenti a staccare il biglietto per la C Gold saranno gli avversari.