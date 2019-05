Ex Asilo Carlo Della Penna, ristrutturare costa meno che abbattere

Ristrutturare costa meno rispetto all'abbattimento.

Sottolinea questo, in un'articolata nota, il Comitato cittadino per la difesa dell'Asilo Carlo Della Penna che parla di "una notizia buona e una cattiva".

"Iniziamo dalla buona - si legge nel documento trasmesso -. A dieci anni dall’ordinanza di chiusura emessa dall’allora sindaco Luciano Lapenna per una presunta e mai documentata inagibilità a seguito del terremoto dell’Aquila del 2009; e a un anno dall’indizione del bando, il rapporto sulla valutazione di vulnerabilità sismica della struttura (opera dell’ing. Stefano Bagagli, di Pescara) è stato finalmente consegnato. Nel corso dell’incontro avuto nei giorni scorsi con il sindaco Francesco Menna ne abbiamo chiesto la pubblicazione.

Intanto siamo in grado di anticiparne le conclusioni: lo stato della struttura non è tale da richiederne necessariamente l’abbattimento. Anzi, il costo stimato per un intervento di abbattimento e di successiva ricostruzione, tre milioni di euro, sarebbe all’incirca il doppio di quello necessario per l’adeguamento (o il miglioramento) sismico. Di conseguenza il Comune intende orientarsi in questa seconda direzione, vale a dire adeguamento sismico.

C’è anche la cattiva notizia (non proprio sorprendente): il Comune non dispone dei fondi necessari. Intende però partecipare a tutti i bandi che consentano la conservazione del complesso e la sua riapertura per le finalità scolastiche cui è stata vincolata dal benemerito donatore.

È un passo avanti. Speriamo di venirne a capo in un tempo ragionevole".