L'evento sportivo per dire ‘no’ alla soppressione del presidio vastese della legalità

Una manifestazione per continuare a gridare a gran voce ‘no’ alla soppressione del Tribunale di Vasto.

Presentato stamani, presso la Sala Consiliare del Comune di Vasto, l’evento dal titolo ‘Di corsa tutti insieme…per i tribunali aperti’, che avrà “il grande valore aggiunto di richiamare la partecipazione di tutta la società civile”, così come ha voluto sottolineare il presidente dell’Ordine degli Avvocati di Vasto, Vittorio Melone.

“L’appuntamento è strutturato in due fasi: un doppio giro da 10 km per i più esperti e uno da 5 per chi volesse vivere una camminata sportiva o una semplice passeggiata. L’obiettivo è quello di in riscoprire le sedi storiche del Tribunale e della Procura della Repubblica della nostra città. Ringrazio il professor Murolo per averci aiutato a riscoprire la storia, scartabellando tantissime carte”, ha detto l’avvocato Pasqualino Onofrillo, organizzatore della manifestazione sportiva insieme ad Incoronata Ronzitti.

“Abbiamo un po’ copiato – ha detto quest’ultima – l’idea attuata in altre città ed è sconcertante quanto questi temi siano sentiti fuori dal nostro anche dalla società civile. Spero che anche nel nostro territorio saremo numerosissimi. Non sapevo che avevamo una storia che va avanti da oltre un secolo e ora bisogna fare in modo di mettere insieme tutte le soluzioni possibili a livello istituzionale. Noi vogliamo che i nostri presidi di sicurezza restino a Vasto”.

Hanno preso parte alla conferenza stampa il Sindaco di Vasto, Francesco Menna, l’assessore Carlo Della Penna, il Sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca, il procuratore Giampiero Di Florio, ed una delegazione sportiva di Lanciano.

L’evento è nato in collaborazione con le associazioni sportive Atletica Vasto, Tapascioni Vasto, Podistica S. Salvo, Runners Casalbordino, Podistica Cupello, Walk and run free e della Nordic Walking Vasto e con il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti.

Foto di Andrea Marino