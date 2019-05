Gestione confermata per un anno in attesa del nuovo canile

L’associazione “Amici di Zampa” continuerà a gestire il canile municipale per un altro anno. Il sodalizio, unico concorrente in gara, si è aggiudicato l’appalto indetto dal Comune per la gestione della struttura per un importo complessivo di 132.205 euro.

“Speriamo che questo ulteriore anno sia proficuo per concretizzare il progetto del nuovo canile”, commenta la presidente Rosanna Florio,“continueremo ad occuparci, come abbiamo fatto in questi anni, del benessere dei cani nonostante le note carenze strutturali del canile municipale che, vale la pena ricordarlo, è vicino ad una ex discarica la cui bonifica non è stata ultimata e ad un terreno incolto pieno di sterpaglie e quindi potenzialmente pericoloso. Nonostante la carenza di spazi riusciamo ad assicurare una vita dignitosa ai cani che escono dai box almeno due volte al giorno e ricevono tutte le cure e le attenzioni necessarie. Ma c’è bisogno di un nuovo canile”, insiste la presidente, “è assurdo che in una città come Vasto non si riesca a trovare un terreno di 10mila metri quadri, pianeggiante, dove poterlo realizzare. L’area dell’ex Cotir sarebbe l’ideale”, aggiunge, “tra l’altro lasciando quella struttura in completo abbandono il rischio è che venga vandalizzata”.

L’amministrazione comunale ha intenzione di realizzare un nuovo canile, ma non è ancora riuscita ad individuare i terreni su cui costruire la struttura, nonostante abbia iniziato la ricerca nel 2015 e un anno dopo abbia pubblicato un avviso esplorativo per l’acquisizione di un sito idoneo in possesso di una serie di caratteristiche individuate nel bando: pianeggiante, distante almeno 300 metri dal centro cittadino e dagli insediamenti abitativi, oltre ad essere facilmente accessibile e raggiungibile con mezzi pubblici e privati.