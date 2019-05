Incendio a Villa Serena, vastese una delle due vittime

Tragedia nella notte alla struttura Villa Serena di Città Sant'Angelo, nel Pescarese. Un incendio si è propagato in una delle strutture del complesso sanitario, distaccato dalla clinica vera e propria.

Due le vittime, avvolte dalle fiamme. Il personale sanitario della struttura è riuscito a mettere in salvo una terza persona che era nella stanza. Una settantina le persone inizialmente evacuate. L’incendio ha interessato una parte dello stabile. Le vittime sono due uomini, un 51enne di Vasto e un 63enne di Roccamontepiano. Entrambi malati psichici non deambulanti.

La nottata è trascorsa all’insegna dell’emergenza col personale, anche non in servizio, accorso per gestire la sistemazione dei pazienti che hanno dovuto lasciare le stanze. Si tratta, del resto, di pazienti psichiatrici che necessitano già normalmente di attenzioni massime.

Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Montesilvano e il sindaco di Città Sant’Angelo, Gabriele Florindi.

