Le musiche di Primavera, domani l’appuntamento alla Chiesa del Carmine

Domani lunedì 20 maggio presso la Chiesa del Carmine alle ore 21.00, si terrà un concerto nell’ambito della rassegna ‘Le musiche di Primavera’, organizzata dall'Associazione ‘Il Cineocchio’ di Ivo Menna.

‘Il programma – si legge nella brochure - prevede l'esibizione di gioielli musicali di grandi compositori europei eseguiti per pianoforte e violino da due famosi musicisti di Romania. Gabriel Croitoru e Mihai Ungureanu. Non bisogna sprecare molti frasi per esaltare la grande maturità ed esperienza dei due musicisti rumeni. I loro curriculum sono a testimonianza di essere personaggi conosciuti in tutta Europa e nel mondo’.

Da Mozart a Paganini, da Chaikovskij a Rachmaninov, questi solo alcuni dei 16 autori in scaletta.