Punta Penna, tra realtà e prospettive: il porto di Vasto nell'"agenda Marsilio"

La realtà del porto di Punta Penna e le sue prospettive al centro della visita, n ella giornata di ieri, del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, presnte presso la sede dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto, per un incontro con il direttore marittimo dell’Abruzzo-Molise CV (CP) Donato De Carolis e con il comandante del porto e della Guardia Costiera di Vasto TV (CP) Lorenzo Bruni.

Esaminata la situazione attuale del bacino, con la presenza di più attività portuali conviventi al suo interno ma, soprattutto, l'attenzione è stata puntata al progetto del Piano Regolatore Portuale approvato che prevede l’ampliamento del porto e della diga foranea e la creazione del tratto ferroviario per l’arrivo diretto delle merci.

"Da parte del presidente Marsilio e di tutta la delegazione della Regione nonché dei sindaci e rappresentanti dei Comuni costieri del Circondario Marittimo presenti all’incontro - si legge in una nota del Circomare - è stato dimostrato vivo interesse per la struttura portuale e per i traffici operati al suo interno che hanno un diretto collegamento e funzionalità con le industrie dell’entroterra abruzzese. Ma questa è stata anche l’occasione per osservare i vari compiti che esegue la Guardia Costiera in una realtà - il Porto di Vasto - dove l’Autorità Marittima svolge funzioni di Autorità Portuale garantendo il regolare svolgimento delle attività commerciali nel rispetto della massima sicurezza della navigazione e portuale".

Il presidente Marsilio, a conclusione della visita, ha ringraziato il personale della Guardia Costiera di Vasto “per la preziosa opera prestata al servizio della comunità”.

"La presenza contemporanea dell’ Amministrazione Regionale e dei vertici dei Comuni costieri presso l’Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto - è la chiusura della nota trasmessa dal Circomare - sono la piena dimostrazione di quanto la Guardia Costiera svolga i suoi compiti istituzionali in piena sintonia con gli Enti locali".