Vasto si colora di rosa per il Giro d'Italia

Vetrine a tema nel centro storico, spettacoli musicali, iniziative ciclistiche e modifiche alla viabilità. La città è pronta ad accogliere la tappa tutta abruzzese del 102° Giro d’Italia che parte venerdì 17 maggio alle 12.30 da piazza Rossetti, percorre corso Garibaldi, piazza Verdi, corso Mazzini e via Incoronata per poi dirigersi sulla Statale 16 fino all’Aquila, dove verrà commemorato il decennale del terremoto.

Per salutare a dovere la carovana rosa il Comune ha provveduto ad asfaltare i tratti più rovinati delle strade interessate al passaggio dei ciclisti, tutte addobbate con le bandierine del Giro, ha organizzato una serie di iniziative con la collaborazione delle associazioni ciclistiche e sportive, mentre il Consorzio “Vasto in centro” ha chiesto ai commercianti aderenti al sodalizio di addobbare le vetrine.

VIABILITA’ – Diverse strade cittadine saranno interdette al transito e alla sosta per consentire lo svolgimento della manifestazione. I divieti scattano a Vasto Marina dalle 14 fino alle 24 di oggi per consentire l’evento finale prima della partenza dei ciclisti da piazza Rossetti in programma domani. L’appuntamento con spettacoli, animazione e tanti gadgets in regalo per i bambini è alle 18 in viale Dalmazia, dove si terrà la “Notte rosa del Giro d’Italia”, una grande feste per grandi e piccini.

Il divieto di transito e di sosta a Vasto città scatta, invece, dalle 14 di oggi alle 20 di domani e interessa largo Palmieri, via Smargiassi, piazza Marconi, via Cavour, corso Italia, via Leopardi, via IV Novembre, via XXIV Maggio, largo Saraceni, corso De Parma, piazza Pudente, piazza Del Popolo, piazza Caprioli, via Barbarotta, via Buonconsiglio, via San Pietro e via Adriatica. Dalle 8 alle 15 di domani il divieto di transito interessa via San Michele (dall’intersezione con Belvedere San Michele), via Vittorio Veneto, piazza Rossetti, corso Garibaldi, piazza Verdi, corso Mazzini e via Incoronata. Senso vietato e direzione obbligatoria a sinistra, dalle 8 alle 15 di domani in via Cardone (intersezione viale Perth), via Curtatone (intersezione via Crispi) e via San Michele (intersezione Belvedere San Michele). Senso vietato direzione obbligatoria a destra, dalle 8 alle 15, in via Istonia (dall’intersezione con viadotto Histonium), via Delle Croci (all’intersezione con via Tobruk) e senso unico con direzione via Madonna dell’Asilo.

“Questo piano è stato predisposto dalla Polizia Locale sulla base delle necessità operative e organizzative del villaggio che verrà allestito nel cuore della città e dell’intera carovana che anticiperà e posticiperà i ciclisti”, spiega l’assessore Luigi Marcello, “una scelta necessaria ed indispensabile per la sicurezza del pubblico e per un corretto svolgimento dell’evento sportivo di rilevanza nazionale”.

VETRINE IN ROSA – Anche i commercianti aderenti al Consorzio “Vasto in centro” vogliono dare il benvenuto ai ciclisti facendo trovare il centro storico addobbato con vetrine a tema. Il colore dominante è, ovviamente, il rosa, ma non mancano le biciclette e gli articoli sportivi in sintonia con l’evento sportivo”. “Abbiamo voluto coinvolgere i commercianti della città antica per accogliere al meglio la Carovana rosa”, dice Marco Corvino, presidente del Consorzio, “tutte le attività commerciali si sono date da fare, attingendo alla fantasia e alla creatività”.