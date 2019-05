I ragazzi della terza C della Spataro alla scoperta del pane …primitivo

I ragazzi della classe terza C della Scuola Primaria “G. Spataro” IC1 di Vasto hanno avuto modo di vivere una bellissima esperienza, con un’attività interdisciplinare alla scoperta del pane primitivo.

Dopo lo studio dei popoli del Paleolitico e Neolitico, e dopo aver effettuato in autunno la messa a dimora di vari semi di cereali nel giardino della scuola, e soprattutto dopo aver studiato del ritrovamento dei resti carbonizzati nel focolare primitivo di un sito archeologico in Giordania che forniscono le prime prove che si facesse il pane, con farine di cereali selvatici, ancora prima dell'inizio dell'agricoltura, circa 14.000 anni fa, quattro millenni prima dell'inizio dell'agricoltura, i ragazzi hanno effettuato un’uscita didattica presso l'Home Restaurant di Caterina Calabrese.

I ragazzi divisi in gruppo hanno impastato farina di semola di grano duro e farina integrale e acqua per provare a realizzare il pane primitivo che facevano già gli uomini del paleolitico. L'esperienza è stata molto bella, ma al tempo stesso impegnativa per la difficoltà di impastare per la prima volta.

La signora Caterina è stata molto brava a predisporre il materiale, a dare le istruzioni e a motivare tutti. Poi dopo aver schiacciato bene l'impasto per fare piccole focacce, il pane è stato cotto al forno a legna e poi merenda per tutti con un buonissimo pane primitivo condito con del buon olio d'oliva.

E’ stata una bella occasione per vivere la storia mediante un laboratorio, che diventa luogo in cui, nel fare direttamente la storia, crea un incremento della motivazione allo studio, innesca una passione verso una disciplina per molti ostica, crea empatia con i compagni e consente il raggiungimento di varie competenze.