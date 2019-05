Gli amici di Christian: "Amava lo sport e amava soprattutto la vita. Non si può morire così"

Parole cariche di dolore e sconcerto quelle degli amici di Christian Cerbone, il giovane 19enne di San Salvo morto a seguito di un malore avvertito mentre giocava a calcetto alla Marina.

"Giovedì 9 maggio alle ore 23:48 - scrivino - è venuto a mancare un nostro caro amico di soli 19 anni, Christian Cerbone e volevamo raccontare la sua storia.

Come altre volte, Christian era al campetto di San Salvo Marina pronto per giocare una partita a calcetto con gli amici. Durante la partita all’improvviso si è accasciato a terra e il primo pensiero è stato di aiutarlo e avvertire il 118, intervenuto all’incirca dopo 20 minuti. I soccorsi sono stati chiamati alle 19:50 e sono giunti sul luogo all’incirca alle 20:10. Alle ore 20:28 Christian è entrato con un codice rosso all’ ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto e lì abbiamo capito che non era un semplice malore ma qualcosa di più. Intorno alle 22:30 è stato trasportato d’urgenza presso il Santissima Annunziata di Chieti e non c’è stato nulla da fare.

Christian è venuto a mancare senza che i suoi familiari ed amici potessero fare qualcosa.

Amava lo sport ma soprattutto amava la vita: cercava di divertirsi e far divertire anche noi in ogni momento. C’ era sempre per darci una mano e sostenerci. Si impegnava sotto l’aspetto lavorativo e cercava di raggiungere i suoi obbiettivi e sogni in tutti i modi . Da poco era riuscito a realizzare il suo grande sogno risultando idoneo e vincitore del concorso del VFP1 dell’ Esercito ed era prossimo alla partenza.

Vorremmo invitare tutti a dare l'ultimo saluto a Christian il 14 maggio alle ore 11 nella chiesa di San Giuseppe di San Salvo, perché non si può morire così".